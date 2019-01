Smog sopra i limiti: oggi si decide per l'allerta rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZATREVISO Cappa di smog atto decimo. Tanti sono infatti i giorni con le polveri sottili oltre i limiti di legge. Non una novità per la Marca, quasi uniformemente coperta da un velo azzurrognolo e malsano di aria stagnante. La foto scattata dal rifugio Posa Puner, sopra Miane, è piuttosto indicativa e testimonia come a livello del suolo non ci sia alcun ricircolo. Ieri non era giornata di nebbie: tutto ciò che gravita ad altezza d'uomo è inquinamento. Per questo già oggi, giorno di controllo da parte di Arpav, è quasi scontato il...