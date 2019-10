Smog, scatta il blocco delle auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORDINANZATREVISO Si parte. Oggi alle 8.30 scatta l'ordinanza anti-smog per limitare la circolazione delle auto più inquinanti nel territorio di Treviso. Si comincerà con una linea morbida. «Saremo più attenti a informare che non a punire scandisce Alessandro Manera, assessore all'Ambiente la priorità sarà segnalare a tutti l'entrata in vigore dell'ordinanza». Ciò non significa che si potrà continuare come nulla fosse. Non sono previsti periodi sperimentali. E di conseguenza, almeno in linea teorica, c'è la possibilità di...