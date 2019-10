Smog, pannelli in ritardo: «Si comincia con le periferie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVATREVISO Verranno montati nella settimana del 10 ottobre i 15 pannelli per segnalare i livelli di pm10 e altre importanti informazioni per la viabilità cittadina (oltre agli eventi). «Siamo un po' in ritardo perché abbiamo avuto difficoltà con i collegamenti - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera - Si tratta di 15 pannelli: 11 led e 4 lcd in alta definizione per pubblicizzare anche le attività culturali». Saranno posizionati in 6 siti: 3 a Sant'Angelo, uno in Feltrina, uno in viale della Repubblica e uno in viale...