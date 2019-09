Smog, ordinanza firmata: «Ma senza controlli è inutile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ORDINANZATREVISO È stata firmata ieri l'ordinanza antismog 2019/2020. Entrerà in vigore martedì primo ottobre e durerà fino a fine marzo, con la solita pausa per le festività natalizie dal 15 dicembre all'8 gennaio. È sostanzialmente identica a quella dello scorso anno e, grazie a un tavolo di coordinamento voluto dall'assessore trevigiano Alessandro Manera, verrà replicata in tutti i capoluoghi di provincia veneti a eccezione di Venezia, che adotterà misure specifiche per una grande città che deve ragionare su due centri come...