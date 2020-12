INQUINAMENTO

TREVISO Le festività natalizie salvano Treviso da ulteriori limitazioni, quelle previste dall'ordinanza antismog. Da martedì scorso infatti il livello di polveri sottili nell'aria è costantemente sopra i 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Secondo l'Arpav da oggi sarebbe dovuto scattare l'allerta arancione, quella che prevede ulteriori restringimenti alla circolazione dei mezzi in città. E per la precisione: in fase arancione viene interdetta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30 alle vetture alimentate a benzina Euro 0 e Euro 1; ai veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e ai veicoli commerciali a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 oltre ai ciclomotori e motoveicoli Euro 0. Limitazioni che invece non scatteranno. Da ieri infatti l'ordinanza viene sospesa fino all'Epifania per consentire la parentesi prevista, come ogni anno, per le festività natalizie.

LE ANALISI

«Negli ultimi giorni i livelli di Pm10 hanno cominciato a salire portandosi rapidamente al di sopra del limite giornaliero Di 50 microgrammi per metro cubo d'aria - si legge in una nota dell'Arpav - nelle zone di San Bonifacio, Legnago, Treviso, Este, Parco Colli, Rovigo, Castelfranco, Cittadella, Piove di Sacco, Mirano, Badia Polesine è stato raggiunto il livello di criticità 1, ovvero 4 (o più di 4) giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero. A San Donà di Piave, nonostante la concentrazione del 19 dicembre fosse pari a 50 microgrammi, permane il livello di allerta 1, in considerazione della concentrazione registrata nella giornata di ieri 20 dicembre (67 microgrammi) e delle previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria odierne e per i prossimi giorni».

LA SITUAZIONE

A Treviso da martedì scorso il livello è stato regolarmente sopra i 50 microgrammi, con un picco di 65 microgrammi toccati proprio martedì scorso. Domenica il livello registrato è stato invece di 58 e, nei prossimi giorni, le previsioni non promettono niente di buono. In un altro periodo dell'anno questi dati sarebbero stati il preludio dell'ingresso in fascia rossa, con ulteriori e più pensanti limitazioni al traffico.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA