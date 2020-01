Smog alle stelle ma molti negozi non chiudono le porte

L'INQUINAMENTO

TREVISO L'allerta rimane arancione, ma probabilmente la prossima settimana si avrà il bollino rosso. E dopo le due multe di martedì, ieri ne è arrivata un'altra, a Sant'Antonino, mentre la polizia locale ha controllato un centinaio di auto in tutta la città. L'anticiclone tiene e l'aria resta irrespirabile, ma puntare il dito contro i Panevin però significa non considerare la prime fonti dell'incremento di polveri sottili: il riscaldamento domestico e le attività commerciali. Come si comportano i negozi del centro? Nella via dello struscio cittadina, Calmaggiore, dieci negozi tengono costantemente la porta aperta.

LA VARIAZIONE

Fino a due anni fa questo tipo di comportamento era passibile di sanzione. Nel 2018 l'ordinanza è stata modificata. E alla proibizione di tenere l'uscio spalancato si è sostituito il consiglio di chiudere. Un appello al senso civico degli esercenti sino ad ora non sembra aver dato i risultati sperati. E l'inquinamento sale: la centralina Arpav di via Lancieri di Novara ieri ha fatto registrare unl picco di pm10 a 182 microgrammi per metro cubo. Per 12 ore le particelle tossiche si sono mantenute sopra la soglia dei 150 microgrammi, per quasi 24 oltre i 100. La media degli ultimi due giorni è stata rispettivamente di 122 e 126 rispetto a una soglia di tolleranza di 50. Ancor più inquietanti i dati relativi alle pm2,5, le più pericolose per la salute umana: mentre le particelle di pm10 raggiungono solo bronchi, trachea e vie respiratorie superiori, il pm2,5 è in grado di penetrare negli alveoli polmonari con eventuale diffusione nel sangue. Nell'area urbana di Treviso, dal 30 dicembre viene costantemente sfondata la soglia dei 25 microgrammi per metro cubo, considerata accettabile, con picchi di 76 a San Silvestro e di 106 e 109 negli ultimi due giorni.

LE CONSEGUENZE

A spiegare il senso della modifica del regolamento è l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera: «Siamo partiti dal presupposto che il tema sia troppo complesso per dover gravare interamente sulle spalle dei negozianti del centro storico. Anzitutto nei centri sotto i 30mila abitanti quest'obbligo comunque non sussisterebbe per cui alla fine si andrebbe a danneggiare chi magari deve sopportare gli affitti e le spese più alti. Inoltre è comprovato che per determinate tipologie merceologiche il negozio a porta chiusa respinge l'acquirente e quindi il titolare ne ha un danno economico». Ca' Sugana sta cercando di non far morire il commercio nel centro storico. Proprio per questo ha voluto ammorbidire la misura: «Alla fine queste misure non vanno a incidere sui grandi colossi, ma penalizzano i piccoli esercenti, oltre a stimolare una forma insana di delazione. Piuttosto di porci in una prospettiva sanzionatoria abbiamo preferito inserire in prospettiva forme di premialità. A fine anno, chi ha tenuto correttamente le porte chiuse avrà un logo di sostenibilità che darà accesso a degli incentivi di natura economica».

Elena Filini

