L'INIZIATIVA

TREVISO Salve gruppo, come procede la giornata? Necessità per medicinali, spesa o semplice voglia di un caffè? Segnalate così vi faccio uno squillo. Non è la chat delle mamme e neppure il gruppo studenti. Sarà presto la chat di Linea in Comune, il servizio di amicizia e disponibilità offerto dal Comune attraverso i gruppi anziani. Nato da un tavolo di lavoro tra l'assessorato alle politiche sociali e il gruppo anziani, pare essere la prima esperienza in Veneto.

LA TECNOLOGIA

Ca' Sugana ha acquistato gli smartphone da mettere a disposizione dei presidenti di quattro gruppi che testeranno l'idea a livello sperimentale. «In sostanza- spiega l'assessore alle Politiche sociali Gloria Tessarollo- i presidenti dei gruppi potranno comunicare con tutti gli associati e gli anziani della propria circoscrizione e saranno in grado, grazie alle app che noi forniremo, di dare risposte immediate su questioni come trasporto gratuito, voucher taxi, consegna medicinali, assistente sociale d'area. Oltre a questo, e forse risvolto più importante, lo smart dovrà servire per tenersi in contatto con telefonate a cadenza per sapere se gli anziani stanno bene, se hanno problemi o emergenze». Il telefono infatti sarà dotato di whatsapp per poter comunicare ai diversi gruppi via chat e fornito di una rubrica di base contente una serie di utili numeri di servizio.

LA SPERIMENTAZIONE

Al momento Linea in Comune sarà in grado di raggiungere circa 1000 persone. Tanti, infatti sono gli iscritti ai Gruppi Oltrecagnan zona Pescheria, Fiera e Selvana lungo l'Alzaia, Villa Letizia a Sant'Angelo e Gat Tordini a San Liberale. «Il progetto ha natura sperimentale per tutto il 2021 - aggiunge Tessarolo - se i risultati saranno buoni, si estenderà a tutta la popolazione di fascia over 65 in un'ottica di rafforzamento del legame, della connessione con il Servizio Sociale e di prevenzione delle situazioni di fragilità». L'idea è nata durante il lockdown. «Il problema- conferma Ivonne Tordini, responsabile del Gat Tordini- è sorto con la pandemia. Avevamo paura di perdere contatti e relazioni. Così abbiamo iniziato a sperimentare corsi di pittura on line. Poi, con un vecchio telefono, abbiamo recuperato tanti numeri, oltre 300 e ci siamo dati come obiettivo di fare una telefonata a tutti per Natale. Così, insieme al comune abbiamo studiato questo nuovo servizi».

Elena Filini

