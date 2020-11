L'INTERVISTA

CASTELFRANCO «Siamo disponibilissimi a dare una mano all'ospedale di Montebelluna sul fronte degli interventi chirurgici attraverso la sede di Castelfranco dello Iov. Si tratta solo di definire la soluzione migliore dal punto di vista organizzativo. Ma non ci tiriamo indietro. Già oggi accogliamo in Terapia intensiva pazienti non positivi al coronavirus che arrivano da altri ospedali. Facciamo parte del sistema e in questa situazione di emergenza contribuiamo ad alleggerire i carichi». A parlare è Giorgio Roberti, direttore generale dell'Istituto oncologico veneto di Padova, con sede anche nell'ospedale di Castelfranco, struttura oggi consacrata come Covid-free. Nei giorni scorsi Francesco Benazzi, guida dell'Usl della Marca, ha chiesto allo Iov di dedicare due giorni a settimana a Castelfranco alle operazioni chirurgiche di ortopedia che ormai si fatica a eseguire a Montebelluna a causa dell'enorme mole di lavoro legata ai ricoveri di pazienti contagiati dal coronavirus. Ora si concordano i dettagli. L'idea è partire a inizio dicembre.

Direttore Roberti, come risponderà lo Iov alla richiesta dell'Usl trevigiana?

«Siamo qui per dare il nostro contributo. Va considerato che per quanto riguarda l'ortopedia e la traumatologia avevamo dato il personale specializzato proprio a Montebelluna. Per questo tipo di interventi, poi, servono strumenti particolari che a Castelfranco non abbiamo più. Bisognerebbe riportare qui personale e materiale. Tutto si può fare. E noi siamo a disposizione».

Ci sono anche altre ipotesi?

«Si potrebbero aumentare a Castelfranco le altre attività di chirurgia generale oggi eseguite a Montebelluna. Si andrebbe comunque ad alleggerire quella struttura, senza la necessità di trasferimenti: il nostro gruppo operatorio sarebbe già pronto».

Tutto ciò è destinato ad aggiungersi al consueto lavoro fatto nella sede dello Iov di Castelfranco.

«Alle nostre attività oncologiche, che non possono essere rimandate, e a quelle di urgenza che possono arrivare dal pronto soccorso così come dalla sala parto. Abbiamo qualche difficoltà legata alla carenza di anestesisti. Ma siamo qui per trovare la soluzione migliore».

Il sindacato dei medici Anaao-Assomed ha sollevato qualche perplessità sulla decisione di mantenere tutto l'ospedale di Castelfranco Covid-free.

«Una scelta fatta in accordo con la Regione. Ed è razionale: i pazienti che fanno riferimento allo Iov sono estremamente fragili. E la parte generalista dell'ospedale di Castelfranco è comunque intimamente legata a noi. Non ci sono due strutture separate, ma percorsi e servizi che si incrociano. Di conseguenza la scelta deve essere uniforme».

Avete mai avuto pazienti positivi al coronavirus in questa seconda ondata?

«C'è un controllo continuo attraverso i tamponi, sia prima che dopo il ricovero. Tre pazienti asintomatici sono diventati positivi dopo l'accesso. E sono stati subito trasferiti in strutture attrezzate».

E positività tra il personale che lavora nella sede dello Iov di Castelfranco?

«Abbiamo avuto 6 casi si positività su quasi 400 dipendenti. I contagi sono avvenuti fuori dall'ospedale. Non c'è stato alcun focolaio interno all'ospedale. Purtroppo il virus circola nel territorio. Il personale della sanità può essere colpito come tutti gli altri mentre è impegnato nelle proprie attività quotidiane. Ed è per questo che i controlli che eseguiamo in modo periodico sono fondamentali».

