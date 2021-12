Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOFOLLINA Mascherina obbligatoria ai mercatini di Natale a Follina. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Mario Collet che, proprio in queste ore, termina la sua quarantena dopo esser risultato positivo al Covid. «Un atto dovuto commenta il primo cittadino con riferimento al provvedimento in vigore oggi, domani e l'8 dicembre all'interno del perimetro della manifestazione Colori d'inverno -. Avere una precauzione in più...