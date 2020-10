IL CAS0

CHIARANO Era tutto pronto e c'era pure un pizzico di emozione dopo gli anni di commissariamento. Ma il primo consiglio comunale di Chiarano, dopo le recenti elezioni amministrative, è saltato. Il motivo? Il sindaco Stefano De Pieri è finito in isolamento fiduciario a causa del Covid-19: ad essere contagiato uno dei suoi contatti. Così l'assemblea, è stata rinviata a data da destinarsi. E dire che per poter ospitare più persone possibili l'amministrazione aveva deciso di riunirsi nell'auditorium delle scuole medie e non nell'aula consigliare. Il Commissariamento di Chiarano era durato più di un anno. Poi il ritorno al voto al termine di una campagna elettorale molto particolare che ha visto imporsi il 49enne ingegnere Stefano De Pieri, candidato per il gruppo della Lega. Volto noto in Comune, è stato membro di giunta negli ultimi 15 anni in qualità di assessore esterno, dapprima col sindaco Gianpaolo Vallardi e poi, nell'ultimo quinquennio con la sindaca Lorena Rocco.

L'IMPREVISTO

Ieri sera sarebbero scaduti i venti giorni previsti per legge tra data di elezione e la riunione consiliare. Ma evidentemente questo consiglio non s'aveva da fare. Almeno per il momento. Poche ore prima del consiglio, De Pieri ha inviato ai consiglieri comunali una lettera protocollata in municipio: «Con la presente comunico il rinvio della prima seduta del Consiglio - scrive - dovuto al mio isolamento fiduciario legato all'emergenza Covid-19. Rimarrò in isolamento fino al 14 ottobre». De Pieri non è contagiato ma è stato a contatto con una persona positiva e dunque è stato costretto a rimanere in isolamento, appunto, fiduciario. Si è già sottoposto al tampone e oggi ne conoscerà l'esito. Lo ha segnalato lui stesso in serata: «Sono entrato in contatto con una persona risultata positiva - ha spiegato - e nonostante questo sia stato un contatto occasionale, sono stati superati il limite di due metri di distanza per un massimo di 15 minuti. Ho fatto il tampone e sono in attesa dell'esito che mi sarà dato domani (oggi, nda)».

IL CONFRONTO

E dire che proprio per questioni sanitarie il confronto tra candidati a sindaco, ossia tra Stefano De Pieri, Marco Vescovi e Lara Carbonere, era stato organizzato in modalità Facebook dalla Confartigianato di Oderzo-Motta presieduta da Armando Sartori. Un confronto tra l'altro seguitissimo. Ieri sera lo stesso De Pieri avrebbe dovuto rendere nota la composizione della nuova Giunta chiaranese per il prossimo quinquennio.

Gianandrea Rorato

