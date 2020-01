Sindaco e assessori offrono il brulè sul Monticano

LA FESTA

ODERZO Circa duemila persone hanno affollato ieri sera l'argine del Monticano e il centro cittadino per festeggiare il Panevin. Allestito sull'acqua, regalando così una scenografia molto suggestiva. Ai banchi dei ristori, per il quarto anno consecutivo, la sindaca Maria Scardellato insieme agli assessori ed ai consiglieri comunali. Con addosso un berretto con il ponpon sbarazzino, Maria Scardellato porgeva a tutti il bicchiere di brulè augurando buon anno. Un modo questo per stare vicino ai propri cittadini e vivere tutti insieme una bella serata di festa. «Non ricordo neppure più come sia nata l'idea di star noi dietro al bancone a distribuire pinsa e brulè dice la sindaca - So solo che il primo anno ci siamo divertiti un sacco e abbiamo deciso di ripetere l'esperienza ad ogni Panevin».

LA GIUNTA

La sindaca insieme agli assessori Enrico Patres, Mauro Lorenzon, ai consiglieri Stefano Dalla Nora, Dino Spinacè, Erika Zaia, Paola Paolin erano al bancone di piazzale Europa. Mentre alla mescita di piazza Grande stavano il vice sindaco Vincenzo Artico con l'assessore Lara Corte, la consigliera Lucia Bucciol, la consigliera Laura Damo che aveva coinvolto pure il marito Stefanio. Nel corso della serata altri consiglieri comunali sono arrivati a dar manforte. Perchè ad un certo punto la bancarella di piazza Grande è stata proprio presa d'assalto, troppo buoni la pinsa ed il brulè che venivano distribuiti. Centinaia le persone accorse, la serata è stata tutta per il Panevin di Oderzo, spostato al 6 per non disturbare i falò nei paesi. Mentre a lato di ponte Panin l'associazione Poseidon Sub aveva allestito il suo gazebo tradizionale.

LA BANDA

In piazzale Europa l'atmosfera è stata resa più gaia dalla Banda cittadina Turroni che ha rallegrato i presenti con un poutpourri di brani. Emozionante il momento dell'accensione, con i sub che sono arrivati sull'acqua portando le fiaccole con le quali hanno incendiato la pira. Tutti a chiedersi da che parte andavano le faville, ahimè sembra proprio che l'aria tirasse verso mattina, il che significa prendi il sacco e vai a farina, cioè ci attende un altro anno impegnativo. Del resto ciò è così per tutti coloro che hanno la fortuna di averlo un lavoro. Imponente il servizio d'ordine, strade sbarrate con new jersey in cemento e mezzi posti di traverso. Ovunque uomini della Polizia locale e della Protezione civile. Operativi i volontari della Croce Rossa. In piazza Grande c'era pure lo stand di Trql onlus, l'associazione no-profit che per questo 2020 ha lanciato la sua nuova iniziativa. Raccogliere fondi per dotare le scuole cittadine delle lavagne elettroniche Lim.

Annalisa Fregonese

