Sindaco e assessore vanno a trovarla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oggi incontreranno la ragazzina vittima dei bulli e la sua famiglia, prossimamente anche preside, insegnanti e alunni della scuola teatro dell'inqualificabile gesto, destinato nelle intenzioni degli amministratori comunali a diventare l'esempio per eccellenza del bullismo della peggior specie, quello da prevenire in ogni modo. La giunta del Comune in cui un'allieva di scuola media ha ricevuto una testata da un altro studente per avere denunciato episodi di bullismo a un'insegnante non vuole lasciare nulla di intentato nell'obiettivo di evitare...