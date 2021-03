LA CAMPAGNA

TREVISO La disponibilità di vaccini anti-Covid sta aumentando. Per i medici di famiglia della Fimmg di Treviso, però, la federazione che rappresenta quasi 400 dei 515 camici bianchi, non ci sono le condizioni organizzative per iniziare a eseguire le iniezioni: «Non ci rifiutiamo per partito preso, ma fino ad oggi siamo stati esclusi». Diversa la posizione dello Snami di Treviso: «Da parte nostra c'è la massima disponibilità a eseguire i vaccini -spiega il segretario Bruno Di Daniel- stiamo chiudendo l'accordo con la Regione per poter procedere il prima possibile». E anche i farmacisti chiedono di poter essere autorizzati a vaccinare.

GLI AMMINISTRATORI

Nel frattempo si fanno avanti dei volontari anche tra gli amministratori pubblici. A partire da Elzo Severin, sindaco di Montebelluna, Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, e il consigliere regionale Alberto Villanova. Tutti e tre sono pronti a prendere in mano le siringhe. «Sono pronto a fare vaccinazioni sia di sabato che di domenica -spiega Severin, medico con specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare- l'attività di sindaco mi impedirebbe di essere presente durante la settimana, ma se ci sarà la necessità per i weekend non c'è alcun problema». La vede allo stesso modo anche Migliorini. Il sindaco di Asolo, infermiere, è già stato in prima linea nell'ospedale di Montebelluna durante le ondate del coronavirus. E adesso è pronto a fare la propria parte nella campagna vaccinale. «Se c'è bisogno, sono qui -conferma- siamo sempre a disposizione, se serve, per cercare di uscire da questa situazione nel più breve tempo possibile». Sia Montebelluna che Asolo, tra l'altro, si trovano nel territorio dell'ex Usl 8, dove da oggi le scuole sono rimaste chiuse, dalla seconda media in su, a causa del superamento della soglia dei 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Si è arrivati esattamente a 279,66. Va da sè che qui il problema, pur con intensità diverse tra le varie zone, se possibile è ancora più sentito che altrove. A Severin e Migliorini, poi, si aggiunge Villanova, odontoiatra con studio tra Pieve di Soligo e Corbanese di Tarzo. «Se c'è la richiesta, sono pronto a eseguire le vaccinazioni, più che volentieri, e in forma assolutamente gratuita -sottolinea il consigliere regionale- per quel che mi riguarda, non ci si può tirare indietro davanti alla possibilità di uscire dalla pandemia. Abbiamo fatto il giuramento di Ippocrate: dare il proprio contributo in questo momento di emergenza è il modo migliore per tenervi fede».

I FARMACISTI

Dal canto loro, anche i farmacisti (che verranno vaccinati a partire da domenica) vorrebbero poter eseguire le iniezioni contro il coronavirus. Ci sono delle condizioni da rispettare. A cominciare dalla presenza di un medico. Non è impossibile. «Molti sarebbero disponibili a fare le iniezioni -conferma Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite- potrebbe essere rilasciato un patentino temporaneo legato proprio all'emergenza. In Francia i farmacisti eseguono le vaccinazioni. Non stiamo parlando di una cosa mai vista». Anche alla luce dello schema di accordo tra la Regione e i medici di famiglia, però, i dottori della Fimmg di Treviso non hanno alcuna intenzione di passare per quelli che semplicemente non voglio eseguire i vaccini anti-Covid. «Ad oggi vediamo una grande disorganizzazione. Non c'è chiarezza sulle classi di cittadini da vaccinare e nemmeno su quante dosi potranno essere consegnate ai medici di famiglia -tira le fila il segretario Brunello Gorini- è questo il problema. Non si può pensare di organizzare una campagna di massa, in collaborazione con i medici di famiglia, in simili condizioni. Qui non si tratta di trovare un singolo medico che può dare una mano, ma centinaia di medici che potrebbero vaccinare migliaia di cittadini nel giro di poche settimane».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA