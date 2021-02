TREVISO

«La morte di Simba non è stata una tragica fatalità. Ci sono state delle azioni che avrebbero potuto salvarlo e che non sono state portate a termine». Dopo il ritrovamento risalente a sabato della carcassa del cucciolone di Alskan Malamute ai Burci di Casale, chi ha assistito ai concitati momenti della sedazione e della caduta in acqua del cane e le associazioni animaliste sono più che mai decisi ad andare a fondo alla questione, specie in merito all'operato del cinovigile e della veterinaria della Usl che la sera dell'8 dicembre procedettero al tentativo di recupero. Oipa Treviso ha trasmesso i documenti raccolti alla sede centrale di Milano e oggi la possibilità di una denuncia si fa sempre più concreta.

«La ricostruzione fornita dall'autorità sanitaria dopo il ritrovamento della carcassa è in molti punti diversa da quanto realmente accaduto spiega Andrea Borghesan, residente nella proprietà di via Madruzzato dove Simba fu sedato nonché uno dei quattro testimoni diretti. Io stesso con i tre ragazzi che lo avevano avvistato in fuga ho chiesto l'intervento del cinovigile. Il cane (su suo invito) è rimasto nel mio giardino per più di due ore, diffidente ma del tutto innocuo e calmo. Quando invece con la veterinaria lo hanno sedato, anziché attendere che si accasciasse, lo hanno rincorso. Il risultato? Solo allora Simba si è agitato e con i suoi 40 chili ha divelto il paletto della recinzione facendosi largo nei pochi centimetri che lo separano dal cancello e cadendo nel rio Fontanelle. Nella rete non c'era alcun buco. Quando è poi caduto io, uno dei ragazzi e la veterinaria siamo corsi fuori, sul ponte. Lo abbiamo visto nuotare, la veterinaria è scesa sui sassi della riva: lui cercava di toccare la sponda ma lei non è voluta entrare in acqua nonostante lo avesse a poco più di un metro di distanza. Nessuno di loro è sceso nel rio e Simba poco dopo ha perso i sensi ed è stato trascinato via. Una visione tremenda».

