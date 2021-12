SILEA

Serata di festa mercoledì al Parco dei Moreri. In via Mazzini è stata inaugurata l'attesa pista di pattinaggio sul ghiaccio che promette di allietare le giornate dei bambini durante le festività natalizie. Aperta tutti i giorni, seguendo gli orari del Parco, con 7 euro di biglietto giornaliero le famiglie potranno far pattinare figli e nipoti in sicurezza per tutto il tempo che vorranno. «Quanto siamo andati a realizzare al Parco dei Moreri, così come in Piazza Trevigiani nel Mondo, è una festa continua per grandi e piccini commenta il sindaco Rossella Cendron Ringrazio il nostro assessore alle politiche sociali e sportive, Francesco Biasin, per il lavoro svolto per garantirci un'attrazione di livello come la pista di ghiaccio, così come un grazie va anche agli sponsor Sportler, Avis e Associazione di imprenditori, commercianti e artigiani di Silea (A.I.C.A.SA APS)». Ghiaccio, giostre e dolciumi faranno infatti da cornice ai diversi spettacoli, concerti e laboratori che si susseguiranno nelle festività con un fitto calendario rivolto principalmente a bambini, famiglie e anziani. Senza dimenticare i Christmas Camp dal 27 dicembre al 5 gennaio per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e gli spettacoli di danza nelle vetrine, oltre ai mercatini, alle cacce al tesoro, ai presepi e allo Street Food Festival. «Abbiamo ideato le attività all'aperto per aiutare i nostri cittadini nella socialità. Abbiamo bisogno di ritrovarci, ma in sicurezza. Ci sarà l'obbligo della mascherina. Un piccolo gesto che di certo non intaccherà il divertimento». (bf)

