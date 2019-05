CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA IN IMMAGINITREVISO La Polizia italiana, prima al mondo, regista per la sicurezza. Gira un film dal titolo Young Europe per lanciare un messaggio di sicurezza e legalità, con destinatari i giovani. Giovedì, nell'auditorium di Fondazione Cassamarca (ha dato il patrocinio all'evento), la Polstrada di Treviso ha organizzato la proiezione del film sulla sicurezza stradale. Il film è stato scritto e diretto dal regista Matteo Vicino (cofinanziato dalla Commissione Europe e il sostegno dell'Università La Sapienza e la Fondazione Ani)....