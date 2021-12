LA CLASSIFICA

TREVISO Vivono a lungo, vantano un tasso occupazionale elevatissimo, sono figure di snodo nelle istituzioni di categoria e in politica, fanno sognare con performance sportive di altissimo livello: le vere protagoniste della comunità trevigiana sono le donne. Ed è un'indagine del Sole 24 ore ad incoronare il primato di Treviso. La Marca è la decima provincia per qualità della vita e prima provincia d'Italia per il benessere dell'altra metà del cielo. I fattori considerati vanno dalla qualità delle cure sanitarie e della prevenzione, alla disponibilità di strutture quali nidi e asili, al gender gap, il divario di salario tra uomo e donna nella stessa categoria. Ma prendono in esame anche il tipo e la qualità di lavoro e i ruoli specifici. «Un grandissimo risultato, che testimonia come la capacità, la sensibilità, l'intraprendenza che, è bene ricordarlo, ha portato le donne ai vertici delle associazioni degli industriali e di categoria, testimoniano come nella nostra comunità la parità di genere non è uno slogan ma un dato di fatto- ha commentato il sindaco Mario Conte che ha visto ieri i riflettori dei media nazionali accendersi sulla città- E sono numerose, anche a livello comunale, le iniziative per la formazione, il reinserimento lavorativo, l'imprenditorialità. Stiamo inoltre potenziando lo smart working per i dipendenti pubblici».

I RUOLI

Conte parla della professionalità del cuore e dell'efficienza delle donne trevigiane, non a caso al vertice delle più importanti associazioni filantropiche e di servizio. «Nella graduatoria aggiunge il Presidente della Regione Luca Zaia la provincia di Treviso vince in particolare per la speranza di vita alla nascita. E questo è un bellissimo segnale perché, quando si sente parlare di femminicidio, di maltrattamenti delle donne, sapere di essere la migliore comunità per l'attenzione che si dedica, ci spinge a sperare che questo diventi un modello esportabile un po' per tutti». Il dato non è limitato alle mura cittadine, ma riguarda l'intera provincia. Ed è per questo che il Presidente Stefano Marcon ribadisce il successo e lo inserisce nel contesto generale: la Provincia di Treviso è la seconda più sicura d'Italia in termini di criminalità. Quella delle Pari Opportunità è una delle competenze fondamentali della Provincia di Treviso. «Qui si vive meglio: premiati anni di lavoro spiega il presidente della Provincia di Treviso ancor di più ci inorgoglisce vedere che il merito di questa risalita deriva anche dal primo posto assoluto ottenuto nell'indicatore Qualità della vita delle donne, che riguarda una delle competenze fondamentali delle Province. A testimonianza che il lavoro fatto da tutto il territorio sinora, rispetto al resto d'Italia, sta contribuendo pian piano nel difficile compito di ridurre il gap occupazionale, quello retributivo e si prosegue nella crescita femminile dal punto di vista imprenditoriale e sportivo».

LA GRADUATORIA

Marcon entra nel dettaglio degli altri posti in classifica. «Mi piace rilevare prosegue il presidente che siamo 2° assoluti a livello nazionale per gli indicatori relativi alla Giustizia e alla Sicurezza, 7° assoluti a livello nazionale per indice di sportività, 2° assoluti per la raccolta differenziata, 10° per le piste ciclabili e che andiamo bene in generale negli affari e commercio». C'è un dato da fanalino di coda: quello sulle libreria, che colloca Treviso al posto 105 della classifica. «Si guardi piuttosto all'indice di lettura-sottolinea Marcon- segno anche di un Sistema Bibliotecarie Provinciale in piena salute, con 92 biblioteche e 48.272 prestiti sinora, senza dimenticare la biblioteca digitale con oltre 7.000 titoli scaricabili, più di 3.500 download durante la pandemia».

