Si fingono escort e ricattano un 60enne

IL CASOTREVISO «Ti prego smettila, mi stai rovinando». È la supplica di un 60enne di Treviso, sposato con figli, rivolta a quella che pensava essere una escort che, dopo averlo agganciato su un sito per annunci e avergli chiesto foto intime, aveva iniziato a ricattarlo. «Paga o mandiamo quello foto a tua moglie e alla tua famiglia» era stata la minaccia che ha fruttato in 15 giorni 3.300 euro sotto forma di tre ricariche di una carta Postepay. Dall'altra parte della chat c'erano in realtà un uomo e una donna residenti a Capaccio, in...