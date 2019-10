Si era schiantato su villa Margherita, ora evade dai domiciliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Evade dai domiciliari due volte di seguito, la prima per rubare alcune bottiglie di alcolici al supermercato, la seconda per andare al bar. A finire nuovamente nei guai è I.B.C., il 23enne di origini brasiliane che lo scorso aprile si rese protagonista di due furti d'auto nel giro di poche ore, l'ultimo dei quali concluso con uno schianto contro il muretto e la recinzione di villa Margherita. Per il giovane sudamericano, ieri pomeriggio, si sono quindi aperte le porte del carcere di Treviso: a dare esecuzione all'ordinanza del...