Si dimette anche la Favero è il sesto consigliere in 4 anni

ASOLOAncora dimissioni per la storica lista civica Insieme per Asolo. Per la sesta volta in questa legislatura il consiglio comunale di Asolo è costretto a prendere in esame dimissioni e surroga di un consigliere di questa lista civica oramai sgretolata. Infatti anche la consigliera Giovanna Favero ha rassegnato le dimissioni, prese in esame l'altra sera nel corso del consiglio comunale asolane. Dimissioni, ha letto il sindaco Mauro Migliorini al consiglio: per motivi personali. Il primo cittadino ha quindi nominato come naturale sostituto il...