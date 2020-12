SI COMINCIA

TREVISO «Mi vaccino contro il coronavirus perché credo nei vaccini. E faccio fatica a pensare che tra chi ha studiato Medicina possa esserci qualcuno che non ci crede. La storia della nostra professione ci insegna che ci sono delle malattie che si possono sconfiggere solo con il vaccino. Penso al vaiolo e alla polio, ma anche alla stessa influenza. Il vaccino anti-Covid è stato sviluppato rapidamente, in modo geniale, grazie ai passi da gigante fatti dalla tecnologia. E ha dimostrato di essere sicuro ed efficace. Abbiamo attraversato un disastro, che non è ancora finito. Adesso ci viene data una possibilità per iniziare a uscirne». Antonio Farnia, 64 anni, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Treviso, fa parte del primo gruppo di operatori della sanità che domenica si vaccinerà contro il Covid-19. L'Usl della Marca attende la consegna di 120 dosi.

L'ELENCO DEI REPARTI

Si partirà in modo simbolico immunizzando chi è in prima linea: il personale delle unità di Terapia intensiva, Malattie infettive e Pneumologia di Treviso, la Pneumologia e la Medicina Covid di Vittorio Veneto e la Medicina Covid di Montebelluna. Da gennaio, poi, si aprirà alle case di riposo e a tutta la popolazione. «Ad oggi non ci sono terapie specifiche per il coronavirus. Se il percorso è sfortunato, non abbiamo grandi possibilità di modificarlo sottolinea il primario il vaccino consente di arrivare all'immunità. Non sappiamo ancora quanto durerà. Però già una copertura di qualche mese ci permetterebbe di arrivare all'estate con buona parte della popolazione vaccinata». La pensa allo stesso modo Mario Peta, 58 anni, anestesista coordinatore per l'emergenza Covid. Anche lui domenica si vaccinerà. «Non ho dubbi: è una luce in questo anno così buio, e con previsioni per i prossimi mesi non ancora buone spiega aspettavamo con ansia questo momento. Non pensavamo che sarebbe arrivato in così breve tempo. Il percorso che ha portato allo sviluppo del vaccino è stato trionfale».

E SUL TERRITORIO

Oltre all'ospedale, poi, già da domenica si apriranno le vaccinazioni a chi opera nel territorio. Tra questi c'è Renzo Costantini, 32 anni, infermiere dell'assistenza domiciliare integrata del distretto di Treviso, oltre che segretario dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche. «Il primo obiettivo è tutelare me, i miei colleghi e, soprattutto, i pazienti evidenzia non ho timori: il vaccino è stato approvato ed è sicuro. Il personale sanitario non può non essere in prima linea tra i fautori della salute a livello generale. In caso contrario sarebbe anche difficile chiedere alle persone di continuare a rispettare le misure di prevenzione contro la diffusione del virus. Il vaccino offre tutte le garanzie e rappresenta finalmente una via d'uscita».

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, conferma che è tutto pronto. Sono già stati installati i frigo, indispensabili per conservare le dosi nella fase di distribuzione. «Abbiamo ricevuto una pioggia di richieste. Tanto che abbiamo scelto di cominciare partendo dai più anziani spiega il direttore generale dopo l'inizio simbolico di domenica, attendiamo ulteriori dosi per gennaio. A quel punto andremo a vaccinare tutte le persone a rischio negli ospedali, nelle case di riposo e nelle strutture private convenzionate». La campagna vaccinale entrerà a regime nei giorni dopo l'Epifania. Nel trevigiano è atteso un primo grande lotto da 60mila dosi. L'obiettivo è vaccinare quanto prima 30mila persone. Si partirà dal personale degli ospedali: oltre 10mila lavoratori tra medici, infermieri, oss e addetti vari. Quindi, gli anziani e il personale delle case di riposo: quasi 6mila ospiti e poco meno di 5.500 operatori. Più altre 4mila persone nell'ambito dei centri dedicati ai minori, alla disabilità, ai problemi psichiatrici e alla tossicodipendenza. Tra il personale sanitario sono compresi i 550 medici di famiglia e i 100 pediatri di libera scelta che operano nella Marca. Di seguito, si passerà a tutto il resto della popolazione. Si punterà anche su grandi strutture come il Palaverde.

Mauro Favaro

