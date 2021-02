L'APPELLO

TREVISO «Ordinanza sui bar promossa. Ma noi continuiamo il pressing con il comitato scientifico: fateci riaprire i ristoranti fino alle 21.30». La Fipe trevigiana si definisce concorde con la stretta agli spritz firmata ieri dal presidente del Veneto Luca Zaia e in vigore già da oggi: dalle 15 alle 18 non sarà ammessa la consumazione al bancone o in piedi e verranno serviti solo i clienti con posto a sedere. Ma rinnova l'appello al Governo perchè, una volta insediato, sblocchi- in linea con il parere del comitato tecnico scientifico- le aperture serali per i locali che presentano le giuste caratteristiche. «In questo modo potremmo recuperare l'80% del fatturato» fa sapere la fiduciaria Dania Sartorato.

LA STRETTA

«Presento una nuova ordinanza per evitare assembramenti pericolosi per la ripresa dell'infezione». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia ieri nel corso del punto stampa. «Sarà in vigore fino al 5 marzo: sarà consentita dalle 15 alle 18 la consumazione di bevande e alimenti solo da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. Ricordo che alle 18 è prevista la chiusura degli esercizi pubblici- , ha spiegato il presidente della Regione, precisando che ovviamente - dovrà essere rispettato il distanziamento di un metro tra i clienti e la disposizione dei tavoli secondo le norme, con un cartello all'esterno di bar e ristoranti con il numero massimo di clienti consentito». Alla fine la Regione ha scelto di promulgare un'ordinanza che riguardi l'intero territorio, d'accordo anche con i sindaci delle principali città. Già domenica, dopo il sabato di assalto alla città, il sindaco Mario Conte aveva spiegato che sarebbero arrivate le contromisure. «Se serve dare un segnale, il segnale arriverà». Ed ecco l'ordinanza.

GLI ESERCIZI

Fipe Treviso è concorde e cita i pareri degli scienziati. «Si spiega che i momenti di potenziale contagio sono il consumo al bancone e i trasferimenti per pagare o andare al bagno se fatti senza l'uso corretto dei mascherina. E' corretto che i comuni cerchino di arginare questo fenomeno». E l'ordinanza dà ai banconieri e ai baristi uno strumento in più per far valere le regole nei confronti i clienti recalcitranti. «Ciò che è stato visto lo scorso fine settimana è pericoloso ed eccessivo. Resta da capire se l'assalto fosse un episodio isolato, dopo 50 giorni di chiusura o se sarà una situazione che potenzialmente potrebbe ripetersi».

APERTURE SERALI

Attualmente la Fipe è però in prima linea sull'appello alla riapertura dei ristoranti con metrature adeguate fino alle 21.30. «Il pressing per la riapertura serale parte da lontano-ricorda Sartorato- i ristoranti non hanno il problema degli assembramenti e dei consumi in piedi e possono garantire davvero la sicurezza. Ormai a Treviso con i plateatici più o meno tutti sono in grado di dare garanzie, senza dubbio il 50% ha metrature funzionali a consentire la cena. Anche perchè il ristorante garantisce di tenere alta l'attenzione, obbligando ad alzare la mascherina nei luoghi di passaggio, garantendo il distanziamento di almeno un metro. Resta poi l'obbligo secondo cui i tavoli debbano essere al massimo di 4 persone». Ma sino ad ora gli appelli di Fipe, nonostante l'apertura del Comitato tecnico scientifico, sono al palo. «Nulla di fatto è cambiato dall'entrata in vigore della zona gialla, il destino di queste cene a San Valentino rimane in sospeso, in attesa delle linee del nuovo Governo al quale noi chiediamo che la decisione avvenga non per calcoli politici ma per la preoccupazione del benessere di una larga fetta di tessuto economico».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA