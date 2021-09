Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITA'TREVISO Una postazione con ginecologo e ostetrica nel centro vaccinale anti-Covid. Verrà aperto entro questa settimana all'ex Maber di Villorba per rispondere ai dubbi delle donne incinte. E' il passo operativo mosso dall'Usl dopo il ricovero della 28enne di origini marocchine al settimo mese di gravidanza nella Terapia intensiva Covid di Treviso. La donna, non vaccinata, rischia la vita. E con lei anche il bambino che porta in...