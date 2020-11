LA GIORNATA

TREVISO Attese, lunghe. E poi freddo, impazienza, voglia di fare qualcosa di meglio che starsene lì, fermi, attenti a non avvicinarsi troppo a chi ti sta davanti e mantenendo a distanza chi ti sta alle spalle. E rimanere così anche per 50 minuti, come ha sperimentato sulla propria pelle chi ha sperato di poter entrare in letizia nello store Tiger rimanendo invece intrappolato. Il sabato dedicato al commercio, allo shopping pre-natalizio marchiato da black friday, sulla carta un bel momento per i commercianti che incassano e per i clienti che spendono per una volta cuor leggero, si è trasformato in un piccolo calvario. E le code in tante trappole. Potenza del Covid e delle norme pensate per arginare la pandemia, che obbligano a rispettare i turni d'ingresso in qualsiasi locale per scongiurare i tanto temuti assembramenti.

IL DISAGIO

Per entrare nei negozi trevigiani bisogna armarsi di pazienza. In certi casi, infinita. Tiger, store prediletto da giovani e studenti per acquisti originali e a basso costo, è uno dei tanti simboli di questi giorni così strani e, a loro modo, tristi. La fila di potenziali clienti in attesa si attorciglia attorno alla Loggia dei Cavalieri, si snoda per decine di metri. Per varcare la fatidica soglia d'ingresso si rasenta l'ora di attesa. Ieri mattina il record sono stati 50 minuti. Nel pomeriggio qualcuno lo ha anche migliorato. Un tempo eterno che mette alla prova anche il più forte desiderio di far felice qualcuno con un pensierino. Ma l'andazzo tra i negozi del centro è questo. Dove non aspetti 50', ne puoi attendere tranquillamente per non meno di dieci, che non sono comunque pochi: «Un quarto d'ora in fila, fuori, con la temperatura di questi giorni, per acquistare un paio di calze. Mi sembra eccessivo», ammette candidamente una ragazza in uscita dal Calzedonia. Ma, per un volta, non è veramente colpa di nessuno, se non di un virus pestilenziale. Nei negozi funziona tutto: cartelli che indicano quante persone possono stare all'interno contemporaneamente; segnali per le distanze di sicurezza; obbligo di mascherina, bottigliette di gel sparse ovunque, personale alla porta che regola le code con sorrisi e ammiccamenti. Ma tanta cortesia non sempre basta. Se un adolescente a caccia di un regalino da pochi euro accetta di stare in coda per delle mezzore, coppie di mezza età all'ingresso dei negozi del Calmaggiore spesso dopo qualche minuto mollano: «Bisogna contrastare il virus, ma è un po' troppo per degli acquisti. Speriamo di tornare presto alla normalità», dice una signora elegantemente vestita mentre si allontana dalle luci della piazza.

L'AFFLUSSO

Anche a Treviso come nel resto del Veneto il centro storico ha fatto, nonostante tutto, il pieno di gente: «È vero ammette - il sindaco Mario Conte - si è vista più gente degli ultimi fine settimana. Ma non abbiamo avuto situazioni particolarmente gravi. Anzi, direi che è andato tutto bene. Chi è venuto in città ha rispettato le regole, ha tenuto la mascherina, osservato le distanze, atteso in coda fuori da negozi». Com'era abbondantemente prevedibile anche il mercato tornato a pieno regime, almeno per quanto riguarda l'estensione e il numero di bancarelle, ha contribuito ad attirare clienti e curiosi. Polizia locale, Alpini e volontari della Protezione Civile hanno mantenuto alta la guardia per regolare ingressi, uscite ed evitare anche i più piccoli assembramenti. Davanti alla merce esposta si poteva sostare giusto il tempo per un'occhiata o per un acquisto. Uno shopping veloce per gente con le idee chiare, non certo per chi ama confrontare, parlare, toccare con mano più prodotti per poi scegliere.

LA PROSPETTIVA

«Anche al mercato non ci sono stato problemi - assicura il sindaco - c'è state gente, ma meno del solito. Poi, certo, qualcuno tirerà fuori la solita foto fatta in prospettiva per accusarci di aver aperto alle folle. Ma garantisco che non è stato così». Dopo le 18, con la chiusura di bar e locali vari, la pressione sulle piazze storiche è gradatamente diminuita. «L'afflusso di gente è stato importante - chiude il comandante della polizia locale Andrea Gallo - ma non ci sono stati assembramenti o altre situazioni pericolose. Sia al mercato che in centro lo schieramento di forze dell'ordine è stato notevole. Ma tutto è filato liscio e nessuna sanzione è stata fatta».

Paolo Calia

