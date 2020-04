L'INTERVISTA

TREVISO Se non fosse piombata sull'Italia la pandemia del Covid-19, l'ingegner Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'Associazione Alpini, in questi giorni sarebbe immerso, insieme al suo stato maggiore, nel dare gli ultimi ritocchi alla 93. adunata, che avrebbe dovuto svolgersi a Rimini dal 7 al 10 maggio. Invece, la tempesta del virus ha spazzato via la grande sfilata primaverile, spostandola in autunno (23-25 ottobre), quando si spera di avere un quadro molto meno allarmante dell'epidemia (scongiurando la temuta seconda ondata). Ma tutto è delegato a decisioni superiori, al di sopra dei vertici dell'Ana. Se verranno prima le stringenti ragioni della salute pubblica, le penne nere risponderanno Obbedisco. E l'adunata 2020 finirà negli annali della storia alpina come quella del 1950, l'Anno Santo convocato da Pio XII. «Nel 1950 l'adunata nazionale non si fece, per non intralciare il Giubileo. Quella volta l'Ana ha dovuto sottostare all'autorità pontificia, in un certo modo. Stavolta, invece, dovremmo sottostare al virus, se saremo costretti ad annullarla a ottobre», sottolinea ironicamente il presidente nazionale dalla sua casa di Possagno. Per motivi di salute e per l'età (71 anni), Favero non si sposta dalla sua abitazione da quando è iniziato il lockdown. Dal paese di Antonio Canova, tiene sotto controllo quanto i suoi Alpini (oltre 340mila iscritti in tutta Italia) stanno facendo per rendersi utili nella calamità sanitaria.

Presidente, come si sta muovendo l'Ana in questo tragico periodo?

«In questa, come in tutte le altre fase di emergenza in Italia, dal Vajont in poi, l'associazione è sempre presente a dare il proprio contributo, attiva nella Protezione civile e nella Sanità Alpina. Tanti gli impegni che stiamo affrontando. Ci sono 340mila uomini disponibili a entrare in azione. Con tutte le regioni del nord e alcune del centro, abbiamo stretto una convenzione per interventi di protezione civile. In questo periodo abbiamo allestito 5 ospedali con 730 posti letto in caso di necessità, stiamo coordinando le forniture di materiale sanitario e di protezione. Insieme con l'esercito del Qatar abbiamo montato l'ospedale da campo a Padova. In molti comuni siamo impegnati nella consegna a domicilio di mascherine, spesa, farmaci. Purtroppo, per l'età e le mie condizioni fisiche sono prigioniero in casa. Ma seguo tutto e sono soddisfatto della risposta data dall'Ana».

Sull'adunata nazionale pende ancora un'incognita, nonostante sia stata spostata a ottobre.

«L'abbiamo rinviata in accordo con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino. Non è definitivo però lo spostamento a ottobre. Dipendiamo dalle indicazioni del governo. Per ora, la città di Rimini ci chiede di essere presenti, per dare una scossa al settore del turismo gravemente danneggiato. Ma, ripeto, la faremo se avremo le garanzie di poter andare a Rimini in totale sicurezza. Vogliamo fare un'adunata in un clima di serenità. Se ci diranno che non si può fare, ci adeguiamo. Lo deciderà il consiglio direttivo nazionale».

Il volontariato è la forza dell'Ana. Ma occorre anche essere preparati per svolgere un ruolo di protezione civile. La vostra competenza su cosa si fonda?

«Nell'Ana c'è gente, tra cui una quota di alpini della sanità, che ha forza e capacità, uomini con forte spirito di servizio. La protezione civile non si improvvisa. E questo spirito vorremmo trasmetterlo anche ai giovani di oggi, che hanno la grande fortuna di avere la tecnologia a disposizione, ma stanno perdendo il contatto con la realtà. A volte serve di più saper usare il badile, e non il telefonino. Per questo, noi alpini chiediamo il ripristino di un periodo di servizio obbligatorio dei giovani a favore del paese, nelle modalità che la politica vorrà trovare. Questo perché, sotto la naja, noi abbiamo assimilato il senso della responsabilità e del servizio. Perciò l'Ana è una delle realtà più attive nel mondo della solidarietà».

Un'ultima battuta sull'adunata 2020. Doveste confermare la data di Rimini, lei come la vede una sfilata in cui le penne nere indossano le mascherine?

«Vedremo come funziona questa fase 2. Veder sfilare gli alpini con le mascherine? Ci penserei, a questo punto non sarebbe proprio nel nostro Dna».

Cristiana Sparvoli

