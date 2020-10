ELEZIONI

CASTELFRANCO In calo l'affluenza al ballottaggio rispetto ai dati registrati al primo turno. Questa l'indicazione relativa ai dati pervenuti ieri in tarda serata dall'ufficio elettorale del Comune. Ieri sera alle 23 (ora di chiusura dei seggi) il dato percentuale dei votati è arrivato al 37,50% per un totale di 11.459 votanti su 30.559 aventi diritto. Un calo rispetto al primo turno quanto la percentuale dei votanti alla stessa ora era stata sopra il 45%. Meno castellani dunque hanno deciso di andare a votare almeno nella giornata di domenica.

I NUMERI

La lettura dei dati di ieri sull'affluenza è rimasta nella prima parte della giornata in linea con quanto registrato al primo turno e nella tornata precedente. Alle 12 di ieri 3.629 persone avevano votato, pari al 11,88% degli aventi diritto (al primo turno la percentuale era sopra il 13 %). Alle ore 19 la percentuale è salita al 31,70% corrispondente a 9.688 voti (in calo anche questa rispetto al primo turno quando aveva votato alla stessa ora oltre il 33% degli aventi diritto). Il dato relativo alle 23 ha confermato il trend in discesa, complice il maltempo che si è scatenato verso ora di cena. Stefano Marcon ha votato alle 9 ad uno dei seggi allestiti presso le scuole elementari di Salvatronda. Sebastiano Sartoretto invece alle ore 10 alle scuole medie Sarto nel capoluogo. Il voto proseguirà oggi fino alle ore 15. Dopo di che inizierà immediatamente lo spoglio dei voti nelle 32 sezioni istituite nel territorio comunale, metà nelle frazioni, metà nel capoluogo. I risultati dovrebbero arrivare in tempi brevi rispetto al primo turno, dove la gestione dei voti disgiunti e delle diverse modalità con cui era possibile assegnare una preferenza ha reso complesso l'esame delle schede. Stefano Marcon, autotrasportatore, sindaco uscente e presidente della Provincia di Treviso, punta ad una riconferma nel segno della continuità amministrativa con quanto fatto negli ultimi 10 anni di governo leghista in città. È sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre che da una civica. Sebastiano Sartoretto, avvocato, consigliare comunale di opposizione dal 2005 punta tutto sulla scelta di cambiamento. Si è candidato sindaco supportato da 3 civiche e con il sostegno del Pd. Per questo secondo turno hanno espresso un appoggio politico per lui anche Maria Gomierato, ex sindaco, candidata a capo di 2 civiche, e Cristian Bernardi del Movimento 5 Stelle. Libertà di voto hanno invece lasciato Grazia Azzolin e Lorenzo Zurlo candidato sindaco per la civica Punto d'Incontro.

DUE SETTIMANE FA

Al primo turno Marcon ha ottenuto il 47,38% dei consensi pari a 8.486 voti. Sartoretto invece si è fermato al 25,06% pari a 4.489 voti. Un dato interessante tuttavia riguarda l'affluenza. Al primo turno è stata del 60,85% pari a 18.595 votanti su di un numero complessivo di 30.559 aventi diritto. Quasi 12 mila cittadini castellani non sono andati alle urne. Nelle 2 settimane di campagna elettorale successive al primo turno entrambi i candidati hanno lanciato un appello al voto per convincere ad andare a votare soprattutto questi cittadini rimasti a casa. Marcon e Sartoretto seguiranno lo spoglio oggi pomeriggio ciascuno dalla propria sede elettorale. Marcon da quella della Lega situata nella galleria Morello in Piazza Giorgione. Sartoretto dalla sede elettorale del centro sinistra dentro le mura in vi F.M.Preti, a due passi dal municipio. Negli ultimi 20 anni il sindaco di Castelfranco è stato sempre deciso con il ballottaggio. Dal 2000 ad oggi in fatti non vi è mai stata una vittoria al primo turno di un candidato. Oggi diversi castellani potrebbero recarsi alle urne e il dato sull'affluenza potrebbe essere decisivo ai fini del risultato finale delle elezioni.

Daniele Quarello

