Sexy estorsione, poi il suicidio «Dopo 4 anni ricattatori impuniti»

IL CASOCASTELFRANCO «Sono stanco. Da quattro anni attendo giustizia per la madre dei miei due bambini: è stata spinta ad ammazzarsi da persone senza scrupoli». Per l'ennesima volta il processo è saltato. E la ferita si è riaperta. «Non riesco più a dormire e quando guardo i miei figli non so cosa dire: non posso spiegare perchè la loro mamma non c'è più». A parlare, affidando il proprio sfogo all'avvocato Pietro Guidotto che lo assiste, è il marito della 40enne che il 3 marzo 2015 si uccise per disperazione. Vittima di un ricatto a...