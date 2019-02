Settimana con valori alle stelle torna l'incubo polveri sottili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO ALLARMETREVISO Un paio di giorni di tregua hanno evitato nuove misure di contenimento delle polveri sottili in città. Ma di tregua, appunto, si è trattato. Perchè le previsioni dell'Arpav per i prossimi giorni sono a dir poco preoccupanti. Alle spalle ci sono già gli sforamenti consecutivi di giovedì e venerdì, davanti giornate in cui i valori di pm 10 saliranno alle stelle. Le cartine di previsione parlano chiaro: domani la concentrazione media in alcune zone di Treviso potrebbe facilmente superare i 100 microgrammi per metro...