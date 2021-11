Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I COLPISAN POLO DI PIAVE Ben sette furti commessi in una sola sera, quella di mercoledì: dei quali uno a San Polo, tre a Cimadolmo e tre ad Ormelle. I ladri arrivano a piedi dalla campagna, entrano nelle case, spaccano i vetri delle automobili se scorgono sui sedili qualcosa per loro interessante. «Mi sono confrontato con il comandante della nostra stazione dei carabinieri dice il sindaco Nicola Fantuzzi -. Purtroppo non c'è solo San Polo...