Sesso nei temi alle elementari: «Educare all'uso del web»

LE CONTROMISURE TREVISO «Vietare i social alla fine è una scelta irrealistica. Si può limitarne l'uso, ma la vera sfida è insegnare ai bambini ad usare la tecnologia in modo costruttivo». Lucia di Palma, responsabile del progetto Kepler destinato agli alunni dai 5 ai 14 anni delle scuole trevigiane contro la povertà educativa dà voce al pensiero di molti insegnanti dopo la denuncia di racconti a luci rosse alle elementari. «I laboratori sull'uso dei social vanno gestiti per bambini e genitori. Non possiamo pensare solo alla...