Sessanta cantieri nel 2020, i Comuni tornano a respirare

GLI INTERVENTI

TREVISO La Provincia riparte. Nel nuovo bilancio il tesoretto stanziato per la cura della rete di 1.200 chilometri di strade è tornato in doppia cifra. Nel 2020 si potranno spendere 11,5 milioni di euro. Con questi soldi il Sant'Artemio co-finanzierà tutti e 60 gli interventi che erano stati richiesti dai Comuni alla fine di giugno. Si tratta di sessanta cantieri che alla fine metteranno complessivamente in circolo quasi 20 milioni di euro. Ai primi 25 lavori che erano già finanziati, a partire dalla sistemazione di via Piave a Villorba, la nuova rotatoria di via Pieve di Soligo a Sernaglia e un'altra rotatoria in via San Cassiano a Quinto, adesso se ne aggiungeranno altri 35.

LE OPERE

Tra gli interventi più importanti spiccano la sistemazione del nodo viario tra le provinciali 55 e 56 in località Sant'Antonio a Ponzano (570mila euro), la costruzione di una nuova rotatoria in via Piave a Breda (500mila euro), la realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria di San Pietro di Feletto (500mila euro), la pista ciclopedonale lungo via Principale a Casier (480mila euro), un'altra pista ciclopedonale lungo via Monte Grappa ad Altivole (770mila euro), la messa in sicurezza di via Ungaresca Nord a Mareno di Piave, con annesso percorso protetto (400mila euro) e la nuova pista ciclabile tra via Casanova e via Maso nel centro di Castagnole di Paese. «Dopo anni di difficoltà, la Provincia riparte. Un segnale tangibile sono proprio le risorse che, seppure ancora non pienamente sufficienti, riusciamo a destinare a strade e scuole fa il punto il presidente Stefano Marcon nel 2020 riusciremo a finanziare tutti i progetti sulla viabilità che erano stati presentati nel corso di quest'anno dai Comuni, finora finanziati solo in parte». Questa parte ammontava a quasi 3,9 milioni di euro, suddivisi in contributi massimi da 200mila euro per municipio. A breve arriverà il resto.

IL BILANCIO

Il bilancio di previsione del Sant'Artemio per il 2020-2022 è stato approvato mercoledì sera. Dopo il parere positivo dell'assemblea dei sindaci, con 47 voti a favore e tre astenuti, il consiglio provinciale ha dato il via libera al nuovo documento economico. «Non posso che esprimere la mia soddisfazione e quella del consiglio provinciale per il risultato raggiunto. Ci tengo a ringraziare tutti i sindaci sottolinea Marcon ciò dimostra ancora di più quanto sia importante proseguire l'opera di consolidamento delle Province, non solo in termini di risorse, ma anche di autonomia finanziaria, organizzativa e facoltà assunzionali di personale tecnico qualificato che possa rafforzare la capacità amministrativa degli enti, sia progettuale che come stazione appaltante per forniture e lavori». Oltre alle strade, la Provincia nel nuovo bilancio ha stanziato anche 5,2 milioni di euro per la cura degli edifici delle scuole superiori. Su questo fronte, però, si attendono altri finanziamenti: dopo quelli da 53,4 milioni, già portati a casa, si aspetta un'altra tranche da 12 milioni di euro. E alla fine per quanto riguarda le scuole prenderà corpo un maxi-piano da 60 milioni di euro per interventi da eseguire nell'arco di tre anni.

Mauro Favaro

