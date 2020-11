(mf) Si allarga la task force del dipartimento di Prevenzione impegnata a tracciare i contatti delle persone che risultano positive al coronavirus. «Passeremo da 28 a 58 operatori annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca in questo modo ci avvicineremo sensibilmente alla quota considerata ottimale di 73 operatori dedicati al tracciamento». Alcune persone hanno già preso servizio. Oggi il contact tracing risulta essere sempre più complicato. Per ogni positivo devono essere rintracciate in media tra le cinque e le sette persone. Solo ieri sono emersi 629 nuovi contagi. Vuol dire dover cercare e testare oltre 3.500 contatti. Un'enormità. Il servizio ha ormai accumulato diversi giorni di ritardo. Le persone vengono contattate anche dopo tre o quattro giorni. A volta l'attesa è più lunga. A volte, invece, si fa pure prima. Ciò che conta è che non si molla la presa. Nonostante l'esplosione dei casi, la task force dell'Usl della Marca continua a seguire senza sosta le scie di contagio. Con il potenziamento del gruppo di lavoro, che andrà via via a regime, adesso si rilancia. E c'è un'altra buona notizia. Il focolaio di coronavirus che era esploso proprio all'interno del centro della Madonnina di Treviso, la cabina di regia dei controlli per il Covid-19, è definitivamente alle spalle: tutti e 15 gli operatori che erano risultati contagiati sono rientrati in servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA