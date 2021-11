Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Emergenza Covid: si torna a ridurre le attività degli ospedali. Dal primo dicembre la Day surgery di Treviso verrà chiusa per recuperare personale da impegnare nei Vax-Point per la campagna dedicata alla terza dose anti-Covid. Lo stop ai piccoli interventi chirurgici durerà quattro mesi, cioè fino a marzo. Sono oltre 1.000 le operazioni non urgenti, tra ernie, tunnel carpali, rimozione della vena safena e così via,...