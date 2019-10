«Serve accogliere, non costruire muri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non possiamo costruire muri contro i nostri simili». Con queste parole monsignor Michele Tomasi, da domani ufficialmente vescovo di Treviso, ha salutato la comunità di Bressanone e Bolzano domenica scorsa, nel corso dell'ultima messa, officiata nella chiesa di Santa Maria in Augia di Bolzano in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2019. Un gesto non solo dovuto alla cadenza di calendario. La Messa crea infatti un ponte tra il saluto e l'arrivo: tra le prime tappe di monsignor Tomasi c'è l'incontro con gli ospiti...