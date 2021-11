Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE BCORNEDO (VICENZA) Seconda trasferta in terra vicentina amara. Treviso combatte ma manca continuità, gioca a sprazzi Così lascia spazio ai padroni di casa, che riescono sempre a finalizzare. Difendono bene con battuta efficace. Dal canto suo Treviso già privo di due atleti, dal 2° set deve fare a meno anche di Barbon dopo uno scontro in difesa. Una gara a rincorrere, dunque, dove Cornedo parte subito forte in battuta e sorprende...