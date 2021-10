Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTATREVISO Palizzate di protezione smontate, nastri da cantiere avvolti attorno agli alberi, striscioni pubblicitari e cartelli di plastica lungo il percorso. Elementi pressoché normali al passaggio di una gara sportiva, per delimitare il tracciato e scongiurare rischi per gli atleti. Che però diventano un problema se restano sul posto anche una volta terminata la competizione. Soprattutto se la manifestazione in questione...