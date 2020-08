L'INTERVISTA

TREVISO La prima, immediata, conseguenza derivata dal fermo dei quattro facinorosi capipolo che per mesi hanno alimentato tensioni di ogni tipo all'interno del centro d'accoglienza nell'ex caserma Serena, è stata la possibilità di utilizzare una palazzina come luogo dove sistemare i richiedenti asilo negativizzati. Quindi quei ragazzi ormai guariti e da dividere da chi è ancora positivo. L'intervento degli agenti della questura è stato fondamentale: hanno portato via dalla Serena chi fomentava gli animi, accendeva la miccia degli scontri, ma soprattutto impediva ogni possibile divisione tra positivi al virus e non, unica vera misura efficace per arrestare il contagio. Il prefetto Maria Rosaria Laganà può quindi tirare un sospiro di sollievo: la situazione attorno all'ex caserma sta migliorando.

Prefetto Laganà, i fermi di mercoledì hanno radicalmente cambiato la situazione all'interno della Serena.

«Finalmente sono stati effettuati. Il gestore, e tanti altri segnali, ci confermano che è tornata la tranquillità».

Adesso è possibile attuare quella divisione tra positivi e negativi che l'Usl chiede da tempo.

«Sì. Già da questa mattina (ieri ndr) sono iniziati i lavori di sanificazione di una palazzina dell'ex caserma inutilizzata da qualche tempo. Servirà per ospitare i ragazzi mano a mano che diventano negativi in base ai controlli dell'Usl».

Ma i richiedenti asilo negativizzati non vengono portati in altre strutture?

«Sì, continuiamo a farlo. Ma ci serve quella palazzina per gestire meglio le varie uscite. Parliamo comunque sempre di piccoli numeri: portiamo un richiedente asilo in un piccolo Cas, uno in un altro approfittando dei posti che si liberano. Sono una cinquantina al momento quelli da portare fuori. Tra di loro c'è anche chi dovrà lasciare il regime di accoglienza perché la domanda è stata respinta. Il numero di ospiti dentro l'ex caserma è destinato a ridursi».

I fermi di quei facinorosi non potevano essere fatti prima?

«La magistratura ha i suoi tempi. Noi abbiamo provveduto a segnalare subito chi aveva tenuto atteggiamenti scorretti. Immagino che sia stato necessario visionare bene tutti i filmati per attribuire a ognuno le esatte responsabilità: parliamo di accuse, come sequestro di persona e devastazione, che non sono proprio leggere. Era doveroso fare tutti gli approfondimenti necessari».

La posizione della Nova Facility adesso migliora?

«Il gestore ci ha consegnato tutti i documenti e le relazioni che avevamo richiesto, adesso faremo le valutazione di tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese».

È stato un mese complicato?

«C'è stata troppa tensione. Di focolai se ne sono trovati anche altri a dimostrazione con non era solo la Serena il problema. Ma l'importante è che sia tornata la calma e che nessuno stia veramente male».

Adesso fare i tamponi anche all'ex caserma Zanusso?

«In questo periodo il gestore dell'ex Zanusso ha provveduto a fare i tamponi anche a tutti gli ospiti di quella struttura. E non sono emersi casi positivi. Ma adesso decideremo con l'Usl che fare. Secondo protocollo i tamponi a tappeto si rendono necessari quando si manifesta un chiaro pretesto, come un caso di positività che ancora non c'è. Ma, in base alle direttive della Regione, è l'Usl che decide come muoversi. Valuteremo con calma anche perché adesso è impegnata su tanti fronti e anche loro devono fare i conti con le forze che hanno».

Paolo Calia

