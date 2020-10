LA RIPRESA

TREVISO Tempo pieno da lunedì al via dunque nelle scuole primarie De Amicis, Gabelli, Giovanni XXIII e Degli Azzoni. E alla media Serena. Decisione in controtendenza della dirigente scolastica Lorella Zauli che al contrario delle altre scuole trevigiane ripristina da lunedì le lezioni pomeridiane.

«Se potessi andrei in classe anch'io per coprire ore di lezione. Tra i colleghi presidi c'è chi già lo fa». E' lei a spiegare così cosa significa fare se necessario tutto il possibile, quando le scuole restano ancora in attesa dell'arrivo di insegnanti. Una decisione che permetterà agli studenti di elementari e medie del circolo di non perdere un'altra settimana di scuola pomeridiana con grande soddisfazione delle famiglie.

GLI ISTITUTI

«Con uno sforzo collettivo si riparte spiega la dirigente Zauli. A cominciare saranno le scuole primarie e insieme la scuola media. Per le scuole dell'infanzia si tratta invece di aspettare al massimo ancora qualche giorno». E mentre continuano a passo spedito anche nel fine settimana le nomine dei supplenti dalle graduatorie provinciali, le scuole si rimboccano le maniche mettendo in conto se necessario per i docenti tempi di lavoro supplementari. «La situazione è in continua evoluzione non appena si sbloccheranno anche le supplenze brevi mette in chiaro la dirigente del Serena. Da lunedì riusciremo a garantire il tempo pieno grazie a misure organizzative interne. Gli insegnanti si adopereranno per coprire tutte le classi con una pluralità di misure interne e copriranno tutte le ore dell'organico curricolare. Da parte della scuola c'è l'impegno massimo».

LE MATERNE

Mentre per le scuole dell'infanzia di via Tezzone, Rodari e XXV Aprile ci sarà da aspettare ancora qualche giorno: «Nessuna scuola non parte se si può fare mette in evidenza la dirigente. Stiamo lavorando da giorni per mettere in essere una pluralità di misure per dare il miglior servizio alla comunità». La ripartenza del tempo pieno procede per ora negli istituti comprensivi in città in modo discontinuo.

I SUPPLENTI

Con scuole al via ed altre invece in attesa di veder quanto prima assegnati i supplenti necessari: «Sono stati fatti passi in avanti afferma l'assessore all'istruzione di Treviso, Silvia Nizzetto. Ma persistono i problemi dell'attesa dell'assegnazione dei docenti che ancora mancano. E quindi il tempo pieno nelle scuole primarie e medie in città corre il rischio di partire per ora a macchia di leopardo». Intanto la corsa per la nomina dei supplenti continua. Oggi verranno ultimate le nomine dei docenti a tempo determinato dalle graduatorie provinciali. E se tutto procede a passo spedito da lunedì mattina potranno entrare già in classe. Nelle scuole della Marca mancano ancora all'appello 700 insegnanti di sostegno. Ma già si teme che non basterà un secondo giro di nomine per coprire tutti i posti.

A.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

