Serata al Supersonic, poi la sorpresa: scassinate dieci auto

SAN BIAGIOLa serata in discoteca si è conclusa nel peggiore dei modi per i proprietari di alcune auto posteggiate all'esterno del Supersonic di San Biagio di Callalta e per i loro amici, che avevano approfittato di un passaggio e dell'opportunità di lasciarvi all'interno giacconi e borsette così da non doverli portare nella sala da ballo. I ladri, sabato notte, hanno forzato portiere e portabagagli di una decina di vetture, rubando oggetti di valore e giacconi dov'erano stati lasciati occhiali, chiavi e pure del denaro. Un'imprudenza...