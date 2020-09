L'ALLARME

TREVISO Cinquemila lavoratori che da maggio non prendono le cassa integrazione. È questo lo scenario a tinte fosche dell'artigianato trevigiano penalizzato dalla mancanza di risorse da parte di Ebav, l'ente bilaterale che dovrebbe provvedere alle erogazioni. Un bel problema per i lavoratori del settore impegnati in provincia e le loro famiglie, a cui adesso non resta che aggrapparsi alla speranza che, come promesso nel decreto di Agosto, il governo abbia trovato le coperture. «Per poter erogare i mesi successivi ad aprile - recita una mail ufficiale arrivata a tutte le imprese - Ebav è in attesa di ricevere materialmente le nuove risorse da prossima decretazione normativa» aggiungendo che l'ente bilaterale «non ha ulteriori risorse per erogare i trattamenti dei mesi di maggio, giugno ed eventualmente la mensilità di luglio».

LA DENUNCIA

«La struttura operativa del nostro ente bilaterale - spiega il presidente della Confartigianato della Provincia di Treviso Vendemmiano Sartor - è pronta e una volta ricevuti i fondi dal governo è in grado di pagare tutto il pregresso in una sola giornata. A questo punto si tratterebbe solo di una questione di giorni dal momento che l'esecutivo Conte ha previsto lo stanziamento con il decreto di agosto. Ma resta il fatto che metà del mese di settembre i soldi ancora non ci sono. Il punto è che al Fondo di solidarietà dell'artigianato, che è il vero forziere che detiene le risorse, è stato detto dal governo di fare prima con i soldi che aveva in cassa e poi sarebbe arrivata la copertura dello Stato: finiti i 280 milioni nazionali di disponibilità ad aprile l'Ebav ha dovuto bloccare le erogazioni. Alle parole secondo cui nessuno sarebbe stato lasciato indietro non sono insomma seguiti i fatti».

LE CRITICITA'

«A dire il vero - continua Sartor - la situazione della cassa integrazione nel nostro settore è a macchia di leopardo. Innanzitutto ci sono settori duramente colpiti dalla crisi da Covid 19 come quello della moda, altri invece si stanno riprendendo come nel caso della componentistica per automobili, le cui previsioni sono più rosee grazie al mercato tedesco che appare in ripresa. In secondo luogo non ha coinvolto tutti e non tutti per l'intero mese. Sappiamo infatti che a partire dalla metà di maggio, quando è stato allentato il lockdown, la rotazione della cassa integrazione è stata più spinta. Cioè mentre ad aprile il blocco è stato quasi totale, e per due mesi le erogazioni di Ebav sono state di 76 milioni di euro, successivamente le aziende pur chiedendo la cassa integrazione per tutti l'hanno applicato con il metodo della turnazione, tanto che a giugno la richiesta si era attestata intorno al 40% del totale». «Sul blocco della cassa integrazione per gli artigiani - conclude Sartor - pesa l'evasione della contribuzione, che ha impoverito il fondo di solidarietà dell'artigianato e quindi ridotto l'ammontare a cui Ebav poteva attingere. E questo è un nodo che rimane da affrontare».

De.Bar

