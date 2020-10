I CONTROLLI

TREVISO Centinaia di ragazzi in centro storico in un ordinario sabato di autunno. La paura del Covid se c'è non si vede. Molti indossano le mascherine, ma diversi gruppi ostentano sicurezza e mascherine abbassate. I controlli da parte delle pattuglie sono capillari e venerdì sera quattro ragazzi di origine magrebina sono stati multati in viale Bixio perché trovati senza mascherina: dovranno sborsare 400 euro a testa. In generale però si sceglie la strada della persuasione e non quella dei divieti per il primo week-end in cui il dpcm consentirebbe ai sindaci di chiudere le piazze e le aree pedonali. «Le pattuglie percorrono di continuo a piedi le vie centrali dal duomo a via Roma compresa. È una formula che ha dato sempre ottimo risultati in termini di prevenzione e percezione della sicurezza», spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Negli ultimi giorni tuttavia si segnalano 4 sanzioni da parte degli agenti di via Castello d'Amore che hanno effettuato alcune verifiche in via Orioli (zona commerciale di viale Bixio dove operano un bar e alcuni negozi) oltre al parcheggio multipiano Dal Negro: «Negli ultimi due giorni quattro pattuglie hanno setacciato la zona di via Orioli in quanto erano stati segnalati assembramenti», continua.

NEL PARCHEGGIO

«I controlli al park Dal Negro sono stati effettuati di sera per il monitoraggio di eventuali presenze di persone che, come era avvenuto nei mesi scorsi, erano state protagoniste di lanci di bottiglie verso le abitazioni confinanti, ma non sono state trovate persone né giacigli». Gli agenti sono però intervenuti in centro: «Abbiamo identificato due donne che, con insistenza, chiedevano di leggere la mano ai clienti di negozi e passanti nelle vicinanze di via Palestro. Gli agenti sono subito intervenuti facendo allontanare le due signore di circa 50anni, originarie della Romania, che inseguivano i passanti».

