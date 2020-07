LA POLEMICA

TREVISO Una foto, presa da lontano, che ritrae il sindaco Mario Conte assieme al suo gruppo di maggioranza, i suoi assessori e qualche amico, mentre festeggia il suo compleanno - ieri ha spento 41 candeline - nell'ampio giardino di un locale del centro. Tutti festanti, ma anche praticamente tutti senza mascherina. Un'immagine scattata con un telefonino che è subito girata. Quello che si vede non è un assembramento, ma è innegabile l'assenza delle sempre citate mascherine: «All'ingresso e dentro il locale però ce le avevano», precisa un cliente che era lì con un gruppo di amici. Il sindaco, avvisato della foto, allarga le braccia: «Siamo in meno di 30 persone, all'aperto, in uno spazio molto grande - si difende - e distanziati. Quando siamo stati dentro il locale, la mascherina l'avevamo tutti».

A NERVESA

Caso ancora più spinoso quello capitato a Nervesa. Una festa con circa 400 persone appiccicate l'una all'altra, sia in piedi che sedute, in barba alle regole del distanziamento sociale e dell'obbligo di indossare la mascherina. Così domenica sera un gruppo di privati si è ritrovato nell'area scoperta dell'azienda Giusti Wine suscitando lo stupore e l'ira di una cittadina che ha scattato una fotografia dell'evento notturno immortalando i presenti, soprattutto giovani, ravvicinati tra di loro e intenti a ridere e far baldoria senza rispettare il divieto di assembramenti. «Questa era l'affluenza alla festa di Giusti Wine racconta tramite una lettera distanziamento e mascherine? Boh... Ho fatto presente al 112, con mio nome e cognome, se potevano fare una verifica ma mi hanno risposto che la responsabilità in caso di contagio è dell'organizzatore. Mi giunge un quesito e cioè come si potrà risalire alle centinaia di persone presenti alla festa qualora dovessimo venire a conoscenza di un contagio. I dati dei partecipanti non sono stati presi». Se la foto è inequivocabile e mostra effettivamente come non ci fosse minima traccia di mascherine e distanziamenti ma soltanto la volontà di divertirsi dimenticando l'osservanza dei comportamenti anti-Covid, a chiarire determinate questioni legate all'accaduto è l'azienda Giusti Wine: «Non siamo stati noi ad organizzare quella festa precisa il dirigente David Favero ci tengo a dire che Giusti Wine dà in concessione d'uso a privati alcune aree in proprietà dell'azienda ma nel contratto è stabilito espressamente che chi ne usufruisce ci manleva da qualsiasi responsabilità la quale, invece, ricade in capo agli organizzatori. Questi devono preoccuparsi di badare a tutto, richiedendo le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'evento e facendo rispettare le regole tra cui quelle in vigore per contrastare il Coronavirus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA