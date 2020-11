LA DISCUSSIONE

TREVISO «Quella metà di famiglie single chiede un'altra edilizia, co-housing e servizi di prossimità». Luigi Calesso, portavoce di Coalizione Civica, prende come punto di riferimento il dato che evidenzia come il 42% delle famiglie trevigiane siano formate da single, sia giovani che anziani soli.

L'ANALISI

«Dal punto di vista strettamente edilizio questa situazione richiede una tipologia di offerta diversa da quella largamente prevalente in città che è focalizzata su famiglie con più componenti - osserva Calesso - l'elevato numero di alloggi inutilizzati in città, tra i 4.000 e i 5.000, con ogni probabilità, è la conseguenza anche di questo mancato incrocio tra domanda, appartamenti piccoli per single, e l'offerta, concentrata su nuclei familiari più numerosi». Coalizione Civica prende quindi spunto per incalzare le scelte dell'amministrazione: «Che senso ha continuare a prorogare i tempi di realizzazione di piani di lottizzazione in scadenza la cui articolazione è basata su una offerta di alloggi che si rivela così palesemente inadeguata rispetto alla domanda?».

LE PROPOSTE

La lista civica propone quindi di «Sviluppare il co-housing per anziani soli e giovani con basso reddito. Permetterebbe agli anziani di non vivere completamente da soli e di godere reciprocamente di sostegno nelle attività della vita quotidiana e ai giovani a basso reddito di poter lasciare la famiglia senza sopportare tutti i costi di una abitazione completamente autonoma. Lo sviluppo del co-housing potrebbe essere favorito dall'amministrazione comunale, in primo luogo, destinandovi una parte degli alloggi di edilizia popolare che ha a disposizione, man mano che vengono messi in condizione di essere riutilizzati». Senza dimenticare i piani edilizi: Calesso propone di autorizzare le proroghe solo col vincolo di «realizzare alloggi da destinare proprio al co-housing». Infine uno sguardo ai servizi: l'emergenza Covid, il lockdown, la diffusione dello smart working hanno evidenziato la necessità di potenziare i servizi nei quartieri «A questa situazione, una visione urbanistica lungimirante risponde con la dotazione per le attuali e future zone residenziali di aree per i servizi di quartiere, per i negozi di vicinato, in buona sostanza per tutte quelle strutture che trasformano un quartiere-dormitorio in un luogo da vivere, in cui si possono svolgere attività quotidiane».

P. Cal.

