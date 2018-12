«Sempre più bimbi iperattivi e poco attenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONEGLIANOAumentano i bambini iperattivi, con deficit di attenzione e difficoltà di apprendimento. Il dato emerge dai centri socio educativi, il cosiddetto servizio di doposcuola pomeridiano che si tiene in otto scuole cittadine. La cooperativa Csa, che gestisce i centri, registra un significativo incremento della presenza di minori con difficoltà di apprendimento e iperattivi. Bambini che non riescono a stare fermi, che passano continuamente da un'attività all'altra, che non si concentrano. Diversi i fattori che possono essere alla base...