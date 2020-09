Paura ieri sera, poco dopo le 20, in Restera, verso Fiera, all'altezza degli appartamenti in costruzione. Alcuni passanti hanno visto il corpo di un uomo, giovane, steso a terra, proprio sulla sponda, quasi in bilico sul Sile sottostante. E dato che era immobile e non rispondeva alle sollecitazioni verbali, hanno pensato che fosse in fin di vita e che ci fosse il rischio che cadesse in acqua dato che era praticamente a pochi centimetri dalla riva che costeggia il fiume. Immediatamente è stato dato l'allarme. In pochi minuti la Restera si è riempita di forze dell'ordine, dei sanitari dell'ambulanza del Suem. E, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, su un battello, hanno percorso il Sile nell'eventualità di dover ripescare il poveraccio nel caso fosse finito in acqua. Invece, tanto rumore per nulla. I sanitari del Suem 118 si sono avvicinati al giovane per verificare i parametri vitali e si sono accorti che respirava. Non ci è voluto molto per capire che l'uomo, un trentenne, era ubriaco al limite del coma etilico. Tanto da non reagire nemmeno se i paramedici cercavano di farlo tornare in sè. Il trentenne è stato quindi caricato sull'ambulanza e trasportato all'ospedale di Ca' Foncello dove è stato ricoverato in via precauzionale finchè non si sarà completamente ristabilito. Il giovane era solo e le forze dell'ordine cercheranno di capire se aveva bevuto in compagni e gli amici sono scappati vedendolo stare male, oppure se aveva esagerato con l'alcol ma in completa solitudine. Intanto, lungo la Restera, si era formato un capannello di gente che chiedeva spiegazioni di quanto stava succedendo, compresi alcuni cicloamatori che approfittando della serata quasi estiva si erano dati appuntamento lungo il Sile.

