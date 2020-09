L'ATTACCO

TREVISO Insulti pesanti, sprezzanti. Tanti. Gli odiatori seriali che popolano i social si sono scatenati contro Aiman Merouah, consigliere comunale di Cordignano, 23 anni, laureato studente di Economia a Ca' Foscari e candidato alle regionali. Il suo profilo Facebook è stato preso come bersaglio con offese a dir poco infamanti. Dal classico copate a insulti assortiti e gravi come sei un maiale, tutti scritti in un dialetto stentato. Una vera e propria tempesta che si è abbattuta sul giovane politico. Aiman ha però commentato con un post molto equilibrato dimostrando una grande maturità: «Sapevo che questo amaro (per alcuni divertente) lato della politica mi avrebbe presto toccato - scrive sul suo profilo Facebook per rispondere ad attacchi tanto violenti - Come è possibile che tu con passione, ottimismo e gioia ti proponi mettendoci la faccia, cercando di contribuire con le proprie idee e persone del genere ti insultano gratuitamente invece di discutere sui contenuti? Il mondo è così dicono, ma spero che la mia perseveranza venga prima o poi ripagata».

LA REAZIONE

Il Pd provinciale, guidato dal segretario Giovanni Zorzi, si è stretto attorno al proprio iscritto: «La misura è colma - si legge nella pagina ufficiale del partito - La condanna deve essere ferma e assoluta da parte di tutti coloro che si riconoscono nei valori della convivenza civile e democratica. L'odio non passerà. Chi lo alimenta pagherà le conseguenze».

