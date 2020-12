INQUINAMENTO

TREVISO La città si trova a fare i conti con la prima lunga serie di sforamenti stagionali. Ormai sono 6 giorni che la fatidica media dei 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili viene regolarmente sforata. Non di molto, perchè alla fine la centralina di via Lancieri di Novara indica concentrazioni di 51, 65, 61, 61, 55 e 64 mc/m3. Ma che l'aria si stia ammorbando, come se non bastassero i problemi legati alla pandemia, è un dato di fatto. Nella notte fra venerdì e sabato è stata raggiunta anche una punta di 112 microgrammi. La tendenza è per condizioni in peggioramento, con valori di smog via via sempre più elevati. Siamo ovviamente lontani dai cupi giorni di gennaio e febbraio quando le medie raggiunsero livelli da est asiatico, ma la situazione rischia di rimanere bloccata almeno fino a Natale anche se non darà origine alle limitazioni veicolari (con questi dati si entrerebbe in fascia arancione) perchè durante le festività come ogni anno sono sospese. L'assenza di precipitazioni gioca ovviamente un ruolo rilevante nella persistenza delle polveri sottili nell'atmosfera e almeno fino a Natale o Santo Stefano difficilmente cambierà qualcosa. Sullo scacchiere europeo e mediterraneo però ci sono grandi movimenti e le cose potrebbero cambiare di colpo.

