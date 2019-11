Sei anni per ottenere un credito di 5mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATREVISO Per comprendere quanto importante sia l'ambizioso piano del Tribunale di Treviso per ridurre gli arretrati e accelerare i tempi ordinari che servono a far concludere i processi in sede civile basterebbe immedesimarsi nel lavoratore che per vedersi riconosciuto un credito di poco più di 5mila euro dall'azienda in cui aveva lavorato ha dovuto dare battaglia in aula per quasi sei anni. Protagonista di questa interminabile sfida legale è l'ex dipendente di una azienda logistica con sede nel trevigiano. L'uomo era stato assunto a...