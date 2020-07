(segue dalla prima)

Non credo di avere titolo più che tanto per parlarne, ma quello che in Dino De Poli affascinava era una larghezza di visione che non mi sembrava di scorgere in altri. L'idea che essere nella piccola Treviso non potesse, e non dovesse, precludere alcun progetto. Devo dire che mi sono ritrovato molto in questo suo sentire ed è stato il punto che ci ha fatto definitivamente incontrare quando andai a proporgli di salire di livello con le mostre, come Treviso avesse potuto diventare Roma, Milano o New York. E per qualche anno questo effettivamente accadde.

Altri molto meglio di me racconteranno pregi e difetti di un simile personaggio che non ha certamente unito tutti, che ha creato clamorose rotture, con me tra queste. Eppure, al di là di ogni spigolosità caratteriale, c'è qualcosa di inavvistato nella sua visione delle cose. Si chiamano sognatori? Si chiamano appunto visionari? Ha potuto farlo perché in quei tempi la disponibilità della Fondazione Cassamarca sembrava illimitata e almeno in parte lo era? Certo, per tutte queste cose, però allora come adesso, dopo tanti anni dalla fine della nostra esperienza insieme, quello che mi rimane di lui è la profondità dell'idea, l'anticipare i tempi, lo scrollarsi di dosso una visione asfitticamente provinciale. Non sono mancati gli errori, così come tanti commettono errori, li commettiamo, magari senza nemmeno le idee.

In quella stanza in penombra a Ca' Spineda entravo con timore, quello che De Poli mi incuteva. Mi facevo allora talvolta spalleggiare da Renato Sartor o Mario Tonini, o anche Franco Benincasa. In quella stanza in penombra andavo da Dino De Poli a parlargli delle mie idee sulle grandi mostre che avrei voluto fare ai Carraresi, io un giovane provinciale senza alcun contatto internazionale in quel momento. Ma sentivo che per me era venuto il momento di attraversare la conradiana linea d'ombra. Altri mi dicevano che ero pazzo a voler portare Van Gogh e Monet, Bacon e Picasso a Treviso, che non ce l'avrei mai fatta. Lui no, non me l'ha mai detto e anzi mi invitava a sognare. Per me era manna che scendeva dal cielo, era quello che volevo sentirmi dire. In età di trent'anni si hanno il desiderio e la paura di partire verso l'ignoto.

L'avevo già dichiarato pubblicamente nel 2016, in occasione dell'apertura della mostra con la quale il Sindaco Manildo aveva inteso riavere la mia presenza lavorativa a Treviso. Certo, tra De Poli e me si era consumata una violenta rottura, e non per mia scelta. Una vicenda che ancora adesso, dopo sedici anni da allora, talvolta viene fuori. Lo dissi nel 2016, davanti a un uditorio sommamente stupito per quelle mie parole impreviste, e lo riconfermo qui. A Dino De Poli devo la massima gratitudine e penso che insieme, ognuno dal suo spalto, abbiamo contribuito a far diventare Treviso quella che quanti sono venuti dopo si sono trovati in eredità. Una città aperta che forse per la prima volta in quegli anni lasciò entrare il vento del mondo. Treviso e il mondo.

Marco Goldin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA