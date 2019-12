«Segretario comunale di parte» Un ricorso contro Traina

LA POLEMICA

TREVISO Lorenzo Traina, segretario generale di Ca' Sugana, è finito nel mirino delle minoranza. L'accusa: aver fatto un intervento politico nel corso dell'ultimo consiglio comunale derogando, secondo alcuni consiglieri come Roberto Grigoletto (Pd) e Franco Rosi (Treviso Civica), dal suo ruolo di tecnico super partes. E la cosa non sembra essersi esaurita in un normale, per quanto ruvido, confronto sui banchi di palazzo dei Trecento. I gruppi di minoranza stanno infatti valutando l'opportunità di presentare un ricorso contro Traina: «Stiamo ragionando su quale sia l'organo migliore a cui rivolgerci», precisano. Probabilmente verrà fatta una segnalazione al prefetto, come già accaduto altre volte in casi analoghi. Traina è finito nell'occhio del ciclone dopo il suo intervento richiesto per spiegare come mai, nel calcolare le risorse da destinare alla stagione lirica del Teatro, gli uffici si erano dimenticati di conteggiare l'Iva. Traina, nella sua spiegazione, ha però usato modi e toni che non sono piaciuti ai consiglieri. La reazione di Rosi e Grigoletto è stata immediata, in consiglio è scoppiata un po' di bagarre. E, il giorno dopo, l'irritazione non era ancora sparita. E ora si attendono le conseguenze.

